В Самарской области столкнулись Ford Focus и Toyota Camry, пятеро пострадавших

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Вечером 12 февраля на 95 километре автодороги «Самара - Бугуруслан» произошло ДТП. 39-летний водитель автомобиля «Ford Focus» двигался со стороны Промзоны-1 города Отрадного.Нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, автомобилист допустил столкновение с автомашиной «Toyota Camry». В результате ДТП водители обоих транспортных средств, 31-летний пассажир «Ford Focus», а также две 17-летние девушки, находившиеся на задних сидениях «Toyota Camry», получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение, сообщает облМВД.За 12 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП. При этом 1 человек погиб, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.