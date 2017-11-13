В Самарской области стартует II этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

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13 по 24 ноября 2017 года в Самарской области проходит II этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Каждый неравнодушный гражданин может позвонить и сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Также в ходе акции сотрудники полиции проведут проверки мест массового досуга молодежи и организуют антинаркотические лекции в учебных заведениях.Сообщить о фактах распространения наркотических средств и психотропных вещество можно в Главное управление МВД России по Самарской области - 020 (102 – с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи) и в дежурные части территориальных органов внутренних дел;Через сервис «Прием обращений» на официальном интернет-сайте https://63.мвд.рф;С помощью «Мобильного приложения МВД России», которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер;- 8 (846) – 278-22-22 – «Дежурная часть» ГУ МВД России по Самарской области (круглосуточно);«Прямая телефонная линия» с руководством Управления по контролю за оборотом наркотиков: (846) 278-08-03 (понедельник с 15:00 до 18:00);- 8 (846) 931-55-08 – Региональный соцпсихологический центр (будни с 09:00 до 18:00);- 8-800-2000-12 – Общероссийский «детский телефон доверия» (со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители анонимно и бесплатно могут получит экстренную психологическую помощь);- 8 (846) 333-54-28 – «Горячая линия» Прокуратуры Самарской области (круглосуточно).ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона присоединиться к масштабной общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», не оставаться равнодушными, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.