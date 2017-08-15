В Самарской области разыскивают сызранца, пропавшего 19 июля
15 августа 2017 10:52
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В Самарской области разыскивают без вести пропавшего 43-летнего жителя г. Сызрань Морозова Сергея Леонидовича. 19 июля текущего года мужчина уехал в г. Ульяновск и до настоящего времени не вернулся, сообщает облМВД.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165 см, среднего телосложения, короткие светло-русые волосы, глаза голубые, большие лобные залысины.
Особые приметы: шрам у левого глаза.
Одет: рубашка серая, брюки темного цвета, кроссовки темные (с собой была спецодежда синего цвета).
Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом в МУ МВД России «Сызранское» по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова 7, каб. 323; или по телефонам: (8464) 35-58-36, 8-937-238-17-39, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.
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