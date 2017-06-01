В Самарской области пропали сестры-подростки

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В Самарской области идут поиски двух бесследно пропавших несовершеннолетних сестер. Елена и Лиана Валайтис (14 и 15 лет) 30 мая около 15.00 вышли из дома в поселке Южный, что находится в Большеглушицком районе. С тех пор их никто не видел.Приметы Елены Валайтис: 14 лет, рост 170-174, телосложение среднее, светло русые волосы ниже плеч, глаза голубые. Была одета: толстовка, джинсы, кроссовки. При ней был рюкзак.Приметы Лианы Валайтис: 15 лет, рост 172, телосложение худощавое, волосы прямые темно-русые ниже плеч, глаза карие, Была одета: толстовка темно-серая, брюки темно-синие, кроссовки синие. Рюкзак школьный фиолетовый.Тех, кто что-то знает о девочках, просят звонить 8(800)700-54-52 или 02; 102, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».