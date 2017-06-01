В Самарской области прогнозируют вероятность возникновения лесных пожаров
1 июня 2017 09:55
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Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны направила информацию о прогнозе развития лесопожарной обстановки в России в июне по всем федеральным округам и регионам.
В соответствии с прогнозом, повышенная вероятность возникновения ЧС в лесах в июне 2017 года ожидается на территории Приволжского ФО (центральная часть Саратовской области, западная и южная части Самарской области, юго-западная часть Оренбургской.
В настоящее время в Самарском регионе введен особый противопожарный режим, всего он установлен в 40 регионах России.
В этом году от лесных пожаров не "сгорел" ни одни населенный пункт или объект экономики. Все резонансные пожары 27, 28 апреля, 24,25 мая в населенных пунктах Красноярского края, Иркутской области, Республики Бурятия возникли от сжигания мусора, сельхозпалов травы, коротких замыканий, нарушений правил пожарной безопасности на территории предприятий, а не от лесных пожаров.
Фото pixabay.com.
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