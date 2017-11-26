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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

26 ноября 2017 18:24
309
По словам очевидцев, у мусоровоза отказали тормоза.
26 ноября утром под Самарой столкнулись «КамАЗ»-мусоровоз и "тринадцатая", об этом сообщает паблик «ЧП Самарская область».

 Водитель легкового автомобиля погиб на месте. По словам очевидцев, у мусоровоза отказали тормоза. «КамАЗ» оказался в лесу за 200 метров от места аварии.

Обстоятельства ДТП выясняются. 




Фото Алексей Горбунов 
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