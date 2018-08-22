В Самарской области полицейский вынес из горящего дома пожилую женщину

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«Возвращаясь домой после службы, полицейский (водитель) отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Челно-Вершинскому району младший сержант полиции Владимир Дементьев заметил возгорание в одном из частных домов. Сообщив о пожаре в экстренные службы, полицейский бросился к горящему дому.Один из очевидцев сообщил, что в помещении находится хозяйка дома 1933 года рождения. По словам мужчины, она не может ходить, плохо слышит и ничего не видит. Владимир Дементьев тут же забежал в сильно задымленное здание. В одной из комнат он увидел лежащую на полу женщину. Полицейский вынес ее на улицу, где до прибытия врачей оказал пострадавшей первую помощь. В настоящее время жизни пенсионерки ничто не угрожает», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Благодаря своевременным и профессиональным действиям младшего сержанта полиции Владимира Дементьева удалось избежать трагедии», - подчеркнула Ирина Волк, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.