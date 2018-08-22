В Самарской области полицейский вынес из горящего дома пожилую женщину
22 августа 2018 15:27
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Один из очевидцев сообщил, что в помещении находится хозяйка дома 1933 года рождения. По словам мужчины, она не может ходить, плохо слышит и ничего не видит. Владимир Дементьев тут же забежал в сильно задымленное здание. В одной из комнат он увидел лежащую на полу женщину. Полицейский вынес ее на улицу, где до прибытия врачей оказал пострадавшей первую помощь. В настоящее время жизни пенсионерки ничто не угрожает», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Благодаря своевременным и профессиональным действиям младшего сержанта полиции Владимира Дементьева удалось избежать трагедии», - подчеркнула Ирина Волк, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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