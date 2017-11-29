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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области поезд насмерть сбил молодого мужчину

29 ноября 2017 13:59
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В Самарской области поезд насмерть сбил молодого мужчину Устанавливают обстоятельства трагедии.
Устанавливают обстоятельства трагедии.

28 ноября в девятом часу на перегоне Безенчук-Мыльная был насмерть сбит 32-летний мужчина.
Об этом пишет Samru.ru со ссылкой на старшего следователя Самарского следственного отделан на транспорте Светлану Шатохину. По ее словам, тело нашли на насыпи.
Обстоятельства произошедшего выясняются, личность мужчины установлена - при себе у него были документы.

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Комментарии



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