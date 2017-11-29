В Самарской области поезд насмерть сбил молодого мужчину
29 ноября 2017 13:59
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28 ноября в девятом часу на перегоне Безенчук-Мыльная был насмерть сбит 32-летний мужчина.
Об этом пишет Samru.ru со ссылкой на старшего следователя Самарского следственного отделан на транспорте Светлану Шатохину. По ее словам, тело нашли на насыпи.
Обстоятельства произошедшего выясняются, личность мужчины установлена - при себе у него были документы.
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