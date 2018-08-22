В Самарской области подведены итоги операции «Арсенал»

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В Главном управлении МВД России по Самарской области подведены итоги комплексной оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая проводилась на территории региона в течение пяти дней.В ходе операции сотрудники органов внутренних дел Самарской области изъяли 67 единиц оружия, находившегося в незаконном обороте, а также официально зарегистрированного, владельцы которого нарушили правила хранения, более 2 100 патронов различного калибра. Органы предварительного следствия возбудили 22 уголовных дела по фактам незаконного хранения и изготовления оружия. Полицейские выявили 21 лицо, подозреваемое в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.Так, в частности, в Красноярском районе полицейские задержали жителя поселка Мирный. Мужчина 1957 года рождения подозревается в том, что хранил у себя дома 5 патронов калибра 7,62 мм.В Ставропольском районе в ходе проведения оперативного мероприятия сотрудники уголовного розыска обнаружили пистолет Макарова, устройство для бесшумной стрельбы, два оптических прицела и 986 патронов различного калибра. В ходе проведения разыскных мероприятий установлен местный житель 1983 года рождения, во дворе которого незаконно хранились боеприпасы и пистолет.Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» задержали ранее судимого жителя поселка Мсждуреченск. У мужчины при досмотре обнаружен спичечный коробок в котором находилось 7 патронов.Сейчас в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела, ведется следствие, сообщает облМВД.