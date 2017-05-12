В Самарской области по факту гибели двух девушек под поездом проводится проверка
12 мая 2017 10:54
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Как сообщалось ранее, в среду, 10 мая, под поезд попали две девушки. Обе получили смертельные травмы. Трагедия произошла в 21:20 минут на 1191 км станции Новоотрадная Куйбышевской железной дороги. Установлено, что погибшие девушки 17-ти и 18-ти лет, являются студентками 1-го курса Кинель-Черкасского филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж». На время учебы они проживали в общежитии медицинского колледжа в селе Кинель-Черкассы Самарской области.
Вечером 10 мая девушки приобрели билеты на последнюю электричку «Самара-Похвистнево» и, пытаясь на неё успеть, побежали к электропоезду не по надземному переходу, а напрямик через железнодорожные пути. При этом девушки не заметили приближающийся ремонтный поезд. Машинист применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости, однако, наезд предотвратить не удалось и обе девушки от полученных травм погибли на месте.
По информации Приволжского следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия. Установлено, что станция Новоотрадная и ремонтный поезд не оборудованы видеокамерами. Следователи готовят представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления ¬мер безопасности при движении поездов и о целесообразности оснащения всех подвижных составов видеорегистраторами.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Куйбышевская транспортная прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту гибели под поездом двух студенток, пишет АиФ Самаsamara.aif.ru/ра.
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