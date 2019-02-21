В Самарской области перевернулась цистерна бензовоза
21 февраля 2019 15:12
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На месте ЧП работало два пожарных расчета. В цистерне бензовоза было топливо, которое вылилось на проезжую часть. Пожарные, прибыв на место, провели аварийно-спасательные работы и смыли ГСМ с дорожного покрытия.
Пострадавших в ДТП нет, передает samarskie-voditeli.ru.
По информации департамента информационной политики Администрации Губернатора, бензовоз поставили на колеса и отбуксировали на Новокуйбышевский НПЗ к 3:00. Нефтепродукты с места аварии собрали и вывезли.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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