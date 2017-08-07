В Самарской области около границы с Казахстаном Opel Zafira слетел в кювет

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Поздно вечером 6 августа на 136 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка - граница с республикой Казахстан» произошло ДТП. 36-летний водитель автомобиля «Opel Zafira» (стаж - 11 лет) двигался со стороны Самары в направлении республики Казахстан. По предварительной версии полицейских, в пути следования у автомашины лопнуло заднее левое колесо. В связи с этим автомобилист не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет. В результате ДТП 51-летний пассажир иномарки получил телесные повреждения, с которыми смог самостоятельно обратиться за помощью в медицинское учреждение, сообщает облМВД.6 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП. При этом 9 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - один несовершеннолетний. Погибших нет.