В Самарской области на трассе опрокинулся нефтевоз
1 сентября 2017 12:33
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31 августа авария произошла на 94 км трассы «Самара – Оренбург» в м.р. Нефтегорский
Произошло опрокидывание бойлера с нефтепродуктами, был пробит бак и произошел розлив горючего на проезжую часть дороги. Пожарные незамедлительно приступили к разбавлению и смыву легковоспламеняющейся жидкости, подав ствол ГПС-600 и ствол «Б» РСК-50.
Через три часа к ним на помощь к месту аварии прибыла еще одна пожарная автоцистерна, пишет группа "Спасение".
Таким образом через пять часов интенсивной работы смыв нефти был завершён.
На месте ДТП присутствовали работники дорожной службы района, которые предоставили кран для поднятия бойлера и осуществили уборку проезжей части.
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