В Самарской области мотоциклист без прав сбил двух пешеходов-подростков и погиб

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По предварительным данным, в селе Тимашево Кинель-Черкасского района примерно в 1-10 водитель мотоцикла "Хонда" 1994 года рождения (лишен права управления транспортным средством в 2016 году) на улице Ленинской совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые двигались по правому краю проезжей части в попутном направлении.В результате аварии мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.Пострадавшие: 15-летняя девушка и 16-летний юноша с травмами госпитализированы в больницу. В настоящее время проводится проверка, сообщает облМВД.Фото pixabay.com.