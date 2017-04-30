В Самарской области любитель «нетрезвой езды» стал фигурантом уголовного дела

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Во время несения службы на 1 километре автодороги «Урал - Муханово» в Красноярском районе инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения автомашину «Lada Priora» под управлением 35-летнего жителя Самары. При составлении протокола полицейские заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила версию стражей правопорядка - автомобилист действительно сел за руль пьяным.Ранее по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает облМВД.