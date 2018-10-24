В Самарской области легковушка насмерть сбила лошадь

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Авария произошла вечером во вторник, 23 октября на трассе «Самара — Большая Черниговка — Южный» в Большеглушицком районе произошло серьезное ДТП. По данным полицейских, 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался со стороны трассы А-300 в направлении поселка Южный. На 31 километре дороги автомобилист не выбрал безопасную скорость движения, не с правился с управлением и сбил лошадь.В результате случившегося животное получило смертельные травмы. Водитель тоже пострадал и сам обратился к врачам. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото pixabay.com