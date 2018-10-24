Я нашел ошибку
Главные новости: 
Глава региона Дмитрий Азаров призвал земляков активнее участвовать в конкурсе
Дмитрий Азаров: "В руках "Лидеров России" - будущее нашей страны"
Самарская сетевая компания запустила информационную кампанию по предотвращению детского электротравматизма.
ССК: Чтобы дети не погибали
В период с 19 часов 24 октября до 19 часов 25 октября.
В Самарской области ожидается облачная погода с дождем и порывистым ветром
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
МЧС: По Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс)
Олимпиадные соревнования будут проводиться в два этапа: отборочный тур пройдет с 17 ноября по 2 декабря 2018 года, заключительный — с 31 января по 8 февраля 2019 года.
Олимпиада «Высшая проба» вновь ждет школьников Самарской области
С 1 января 2019 года регоператор начнет работать на территории Самарской области.
Определен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области
2-й этап всероссийского проекта «Великие имена России» продлится с 22 по 28 октября 2018 года. От россиян ждут предложений для голосования на сайте ВеликиеИмена.рф.
Алексей Транцев о проекте «Великие имена России»: "Мы только выиграем, если наш аэропорт станет носить имя Сергея Королева"
В рамках программы «Содействие самозанятости» в Сергиевске открылась ветеринарная клиника «Хатико».
Самозанятость как альтернативный способ трудоустройства
сегодня  Среда, 24 октября, 16:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/10:
USD 65.31
0
EUR 74.86
-0.51
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области легковушка насмерть сбила лошадь

24 октября 2018 11:50
140
В Самарской области легковушка насмерть сбила лошадь Водитель отечественной легковушки тоже пострадал.
Водитель тоже пострадал.

Авария произошла вечером во вторник, 23 октября на трассе «Самара — Большая Черниговка — Южный» в Большеглушицком районе произошло серьезное ДТП. По данным полицейских, 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался со стороны трассы А-300 в направлении поселка Южный. На 31 километре дороги автомобилист не выбрал безопасную скорость движения, не с правился с управлением и сбил лошадь.

В результате случившегося животное получило смертельные травмы. Водитель тоже пострадал и сам обратился к врачам. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.


Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
24 октября 2018  12:31
Отец-алиментщик в Самаре пытался выйти «сухим из воды», давая ложные показания
Отец-алиментщик в Самаре пытался выйти «сухим из воды», давая ложные показания
Миф о добросовестных выплатах помогла развеять его бывшая жена.  Закон
105
23 октября 2018  17:53
Проверка правоохранителей выявила факты оказания руководством ГУПа неких «ненадлежащих услуг» чиновникам строительного министерства, ущерб от которых составил около 9 млн руб.
В Ленинском районе судят ди⁠ректора областного «Стройконтроля»
Проверка правоохранителей выявила факты оказания руководством ГУПа неких «ненадлежащих услуг» чиновникам строительного министерства, ущерб от которых... Закон
268
23 октября 2018  04:13
Юристы по трудовым спорам - позитивные характеристик профессиональных услуг
Юристы по трудовым спорам - позитивные характеристик профессиональных услуг
 Востребованы услуги юриста по трудовым спорам.  Закон
52
22 октября 2018  16:58
В настоящее время убийца задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Самаре в пассажирском вагоне на железнодорожной станции трубой забили насмерть спящего пассажира
В настоящее время убийца задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.   Закон
1131
22 октября 2018  16:48
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Куйбышевского района города Самары для рассмотрения по существу.
В Самаре руководители ООО «ЭнергоМонтажСервис», обвиняемые в коммерческом подкупе, предстанут перед судом
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в... Закон
249
22 октября 2018  15:41
Злоумышленника при передаче 30 000 рублей задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.
В Самаре задержан руководитель коммерческой организации,подозреваемый в даче взятки должностному лицу
Злоумышленника при передаче 30 000 рублей задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.   Закон
382
22 октября 2018  12:11
С начала сезона охоты в регионе сотрудники Росгвардии изъяли у нарушителей 11 единиц оружия Охотсезон продлится до 15 ноября.
С начала сезона охоты в регионе сотрудники Росгвардии изъяли у нарушителей 11 единиц оружия
Охотсезон продлится до 15 ноября. Закон
220
Весь список
Происшествия
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
210
24 октября 2018  11:50
В Самарской области легковушка насмерть сбила лошадь Водитель отечественной легковушки тоже пострадал.
В Самарской области легковушка насмерть сбила лошадь
Водитель тоже пострадал. Происшествия
139
24 октября 2018  11:12
В Самаре 17 человек тушили пожар в Промышленном районе
В Самаре 17 человек тушили пожар в Промышленном районе
Горели домашние вещи. Происшествия
123
Весь список
Криминал
24 октября 2018  09:38
В Кинеле местные жители пригласили приезжего переночевать и с ножом отобрали деньги
В Кинеле местные жители пригласили приезжего переночевать и с ножом отобрали деньги
Ранее разбойники неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Криминал
129
22 октября 2018  10:54
В Самаре с детской площадки украли резиновое покрытие и вывезли на дачу Любителям наживы грозит срок до 5 лет.
В Самаре с детской площадки украли резиновое покрытие и вывезли на дачу
Любителям наживы грозит срок до 5 лет. Криминал
233
22 октября 2018  09:56
Самарец избил свою жену, а когда она скончалась, вызвал сотрудников полиции
Самарец избил свою жену, а когда она скончалась, вызвал сотрудников полиции
Супруги работали в одной организации: муж водителем, жена – кондуктором. Криминал
442
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
210
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
467
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
449
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
509
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
480
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
933
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
786
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1178
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1221
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2331
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1742
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1918
Весь список

Мероприятия
Продолжается подготовка к Тургеневскому Балу, который состоится в самарской публичной библиотеке
‏В самарском литературном музее пройдет лекция: «Русский авангард. Софья Дымшиц»
На площадке Самарского университета пройдет Всероссийский театральный фестиваль “Увертюра”
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные