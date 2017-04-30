В Самарской области ищут пропавшую пенсионерку из Саратовской области

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В Краснокутском районе, из села Дьяковка 19 марта ушла и до сих пор не подает о себе знать Сорокина (Шарова, Крысанова) Нина Тимофеевна, 1941 г.р.сообщает Поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт» Саратовской области обратился.Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленые. Особые приметы: отсутствует ноготь указательного пальца правой руки, отсутствует одна фаланга мизинца на левой руке.Была одета: коричневое драповое пальто, розовая вязаная шапка, серые войлочные зимние сапоги, пёстрое платье или тёмные брюки и фиолетовая шерстяная кофта.С собой: Старый брезентовый рюкзак и тёмная дорожная сумка.Женщина может быть дезориентирована.Жителей Самарской области просят о помощи в поисках.