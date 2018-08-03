В Самарской области горящий трактор чуть не уничтожил село — видео
3 августа 2018 06:34
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Тракторист работал в поле один. В какой-то момент в машине что-то закоротило и начался пожар.
Водитель смог потушить возгорание, но огонь перекинулся на сухую траву и вспыхнуло уже поле.
Огонь быстро охватил весь участок и подступил близко к жилым домам. Жители вызвали спасателей, но они ехали долго, поэтому сельчане решили потушить пожар своими силами с помощью тряпок.
Пожарные приехали на место происшествия, лишь когда огонь подошёл вплотную к постройкам.
Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
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