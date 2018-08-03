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В Самарской области горящий трактор чуть не уничтожил село — видео

3 августа 2018 06:34
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Пожарные приехали на место возгорания, лишь когда огонь подошёл вплотную к жилым домам.
В Самарской области из-за замыкания трактора чуть не выгорело село Каменный Брод, передает Лайф.

Тракторист работал в поле один. В какой-то момент в машине что-то закоротило и начался пожар.

Водитель смог потушить возгорание, но огонь перекинулся на сухую траву и вспыхнуло уже поле.

Огонь быстро охватил весь участок и подступил близко к жилым домам. Жители вызвали спасателей, но они ехали долго, поэтому сельчане решили потушить пожар своими силами с помощью тряпок.

Пожарные приехали на место происшествия, лишь когда огонь подошёл вплотную к постройкам.

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS). 
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