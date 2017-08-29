В Самарской области двое погибли в ДТП при столкновении легковушек
29 августа 2017 10:53
144
В Самарской области зафиксировали смертельное ДТП. Как сообщают очевидцы, трагедия произошла в понедельник, 28 августа.
На обводной дороге между Водино и развилкой Самара – Тольятти лоб в лоб столкнулись две легковушки. На месте аварии работали сотрудники ДПС и "скорой", сообщает 63.ру.
– В лобовом столкновении автомобилей погибли два человека. Еще двое получили травмы, – рассказали свидетели произошедшего.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
28 августа 2017 22:09
«Продуктовая война» между Россией и Белоруссией из-за реэкспорта санкционного продовольствия привела к новому скандалу. Закон
1123
28 августа 2017 20:55
На территории крестьянско-фермерского хозяйства женщина собирала навозных червей, когда на нее напал злоумышленник. Закон
171
28 августа 2017 19:09
В настоящее время одна из девочек находится в реанимации, другая чувствует себя удовлетворительно. Закон
233
25 августа 2017 23:41
Такое наказание просило назначить обвинение. Закон
283
25 августа 2017 18:15
Подсудимый возместил ущерб до вынесения приговора. Закон
427
25 августа 2017 18:10
При задержании один из адвокатов оказал сопротивление и применил насилия в отношении сотрудника полиции. Закон
1121
Происшествия
29 августа 2017 14:42
В результате дорожно-транспортных происшествий дети получили телесные повреждения различной степени тяжести. В первом случае ребенок госпитализирован, во... Происшествия
34
29 августа 2017 14:17
Один человек погиб ещё четверо (включая двухлетнего ребенка) госпитализированы. Происшествия
197
29 августа 2017 14:00
Причиной смерти мог стать инфаркт. Происшествия
176
Криминал
29 августа 2017 13:09
Неизвестные похитили бурильные шнекеры и головки. Криминал
80
29 августа 2017 12:23
Инцидент произошел осту ДПС около села Зелёновка. Криминал
99
29 августа 2017 11:50
Подозреваемого задержали на юге Москвы. Криминал
154
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
558
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
504
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7300
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1493
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5917
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1905
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
649
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2294
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2097
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1738
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1900
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
6088
Мероприятия