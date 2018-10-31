В Самарской области два брата занимались браконьерством в особо крупном размере

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Злоумышленники – братья 1986 и 1990 годов рождения были задержаны правоохранителями при силовой поддержке бойцов Росгвардии, во время проведения оперативно-разыскных мероприятий на реке Волге в Сызранском районе.Правоохранители установили, что злоумышленники при помощи лесковых сетей, являющихся браконьерским орудием лова, раколовок, моторных лодок производили лов рыбы и раков в Сызранском и Ставропольском районах Самарской области.Полицейские провели обыски в оборудованных рыбацких станах, жилищах злоумышленников, торговых точках, где реализовывались рыба и раки, и рыбокомбинате, где обрабатывали улов.В ходе мероприятий, проведенных стражами порядка, изъято 4,5 тонны рыбы, добытой преступным путем, около 1 000 раколовок, более 200 сетей и 4 моторные лодки. Сумма причиненного ущерба устанавливается.В отношении подозреваемых – ранее не судимых жителей Ставропольского района, работающих в рыбацкой артели, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенных группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с причинением особо крупного ущерба». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, – от двух до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.