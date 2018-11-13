В Самарской области автолюбительнице без прав грозит уголовное наказание

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Вечером 31 октября 2018 года в ходе патрулирования сотрудники ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району на улице Благополучной микрорайона «Ладья Благополучия» в селе Ягодное заметили автомобиль ВАЗ-217030, нарушающий Правила дорожного движения. Полицейские остановили транспортное средство. При общении правоохранители заметили, что от женщины, находившейся за рулем, исходит резкий запах алкоголя и предложили пройти ей медицинское освидетельствование, но она отказалась.В ходе проверки личности автолюбительницы 1985 года рождения сотрудники полиции установили, что ранее за управление транспортом в состоянии опьянения женщина была лишена водительского удостоверения. По данным сотрудников полиции, нарушительница ранее не судима, в настоящее время работает наладчиком станков и проживает в селе Ягодное.Накануне в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.