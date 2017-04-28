В Самарской области Volkswagen Passat врезался в Mitsubishi Lancer, трое пострадавших

81

27 апреля на 41 километре автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» произошло ДТП. 24-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat» (водительский стаж - 6 лет) двигался со стороны Самары в направлении Чапаевска и начал осуществлять поворот налево.По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, молодой человек допустил столкновение с автомашиной «Mitsubishi Lancer» под управлением женщины 1966 года рождения (стаж - 13 лет). В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также 25-летняя пассажирка «Mitsubishi Lancer» получили травмы различной степени тяжести. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все участники находились в трезвом состоянии. Полицейские установили, что предполагаемый виновник ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. Ведется проверка.В целом за 27 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП. При этом 1 человек погиб, еще 20 получили ранения различной степени тяжести, сообщает облМВД.