В Самарской области 7 иностранцев работали по поддельным патентам

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Полицией проведена выездная внеплановая проверка соблюдения обязательных требований миграционного законодательства Российской Федерации на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных вблизи посёлка Черновский Самарской области. В ходе проверки выявлено 126 административных правонарушений. Наложено административных штрафов на сумму 255 тысяч рублей.По факту наличия в действиях лица, организовавшего незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации, собран проверочный материал по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация незаконной миграции". Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.Кроме того, полицейскими выявлено 7 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность в качестве разнорабочих на основании патентов. При проверке документов выявлены квитанции об оплате НДФЛ (налог на доход физического лица) с признаками подделки. В связи с этим, в отношении данных иностранных граждан принято решение об аннулировании выданных раннее патентов на работу и привлечении их к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Волжским районным судом вынесены постановления о выдворении их за пределы РФ с содержанием в ЦВСИГ ГУ МВД России по Самарской области.По данному факту также собран проверочный материал, сообщает облМВД.