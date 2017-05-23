В Самарской области 73-летний водитель стал виновником ДТП
23 мая 2017 13:22
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22 мая на 26 километре автодороги «Отрадный - Богатое» произошло ДТП. 73-летний водитель автомобиля «Нива» (водительский стаж - 47 лет) двигался со стороны города Отрадный в направлении села Богатое. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию, пенсионер допустил столкновение с двигавшейся впереди автомашиной «Lada Priora» под управлением молодого человека 1994 года рождения (стаж - 4 года). В результате ДТП водитель «Приоры» получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение. После оказания первой помощи врачи назначили пострадавшему амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
22 мая на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП. При этом 12 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - двое несовершеннолетних. Погибших нет.
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