В Самарской области 18-летний водитель на Lada Priora врезался в ВАЗ-21102, пострадали водители и ребенок

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На улице Сквозной в поселке Сургут Сергиевского района произошло ДТП. 18-летний водитель автомобиля «Lada Priora» (стаж - 1 месяц), двигаясь со стороны улицы Шоссейной в направлении улицы Победы, завершал обгон впередиидущего транспортного средства. По предварительной версии полицейских, не справившись с рулевым управлением, молодой человек допустил занос на полосу, предназначенную для встречного движения.Следствием этого стало столкновение с автомашиной ВАЗ-21102 под управлением женщины 1983 года рождения (стаж - 2 месяца). От удара «Приора» перевернулась на крышу. В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также 4-летняя пассажирка ВАЗ-21102, находившаяся в специальном удерживающем устройстве, получили телесные повреждения, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу. Взрослые госпитализированы, ребенку назначено амбулаторное лечение.Всего за 23 августа на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП. При этом 1 человек погиб, еще 17 получили ранения различной степени тяжести, в том числе - один несовершеннолетний. Участник одной из аварий находился в состоянии алкогольного опьянения.