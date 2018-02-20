В Самаре женщина зарезала во время ссоры своего пьяного сожителя

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Сотрудники полиции выяснили, что незадолго до гибели потерпевший 1967 года рождения пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. На этой почве у него произошел конфликт с сожительницей.По предварительным данным, во время ссоры женщина схватила нож и ударила им своего оппонента. Когда мужчина потерял сознание, женщина вызвала скорую медицинская помощь.Пострадавший скончался до приезда медработников. После выяснения подробностей произошедшего женщина была задержана.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемая 1974 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекалась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.