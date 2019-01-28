В Самаре женщина попала под колеса пассажирского автобуса на переходе

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По версии сотрудников полиции, 28 января в 10:00 водитель, 1962 года рождения, управляя автобусом, который осуществлял перевозку пассажиров по внутригородскому муниципальному маршруту № 56, напротив дома 133 по ул. Красноармейская на регулируемом пешеходном переходе совершил проезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего сбил женщину 1953 года рождения, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.Женщина с места ДТП бригадой СМП была госпитализирована.Прибывшие на место происшествия полицейские обеспечили обозначение и ограждение места аварии, приняли меры к выявлению очевидцев случившегося, к сохранности вещественных доказательств, следов, имущества и других предметов, имеющих отношение к ДТП, а также зафиксировали условия, способствовавшие совершению аварии.По факту ДТПсотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области