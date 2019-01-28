В Самаре женщина попала под колеса пассажирского автобуса на переходе
28 января 2019 17:14
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Женщина с места ДТП бригадой СМП была госпитализирована.
Прибывшие на место происшествия полицейские обеспечили обозначение и ограждение места аварии, приняли меры к выявлению очевидцев случившегося, к сохранности вещественных доказательств, следов, имущества и других предметов, имеющих отношение к ДТП, а также зафиксировали условия, способствовавшие совершению аварии.
По факту ДТПсотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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