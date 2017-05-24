В Самаре женщина на иномарке сбила женщину-пешехода

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Днем 23 мая на территории Железнодорожного района Самары. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 30-летняя женщина, управляя автомашиной ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР (стаж вождения 10 лет), двигаясь по улице Промышленности со стороны Спасской в направлении Авроры, допустила наезд на пешехода. Женщина 1960 года рождения, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости, справа налево по ходу движения автомобиля. Водитель доставила потерпевшую в больницу, где ей был поставлен диагноз: «СГМ, ЗЧМТ». Женщина госпитализирована.В целом за 23 мая на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП. При этом 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет, сообщает облМВД.