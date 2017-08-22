В Самаре задержанный мужчина ударил ножом в грудь военнослужащего Росгвардии

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Правонарушитель согласился пройти в отдел полиции, но при подходе к зданию внезапно выхватил из кармана нож и ударил им в грудь одного из патрульных, после чего попытался скрыться. Старший войскового наряда сержанти рядовойоказали первую доврачебную помощь пострадавшему, параллельно о случившемся был оповещен дежурный по войсковым нарядам и организовано преследование преступника. Благодаря грамотным действиям военнослужащего 2-ой патрульной роты рядовогоуже в 22:10 подозреваемый был задержан во дворах на улице Физкультурной.Мужчину 1973 года рождения, ранее судимого за причастность к незаконному обороту наркотиков, доставили в отдел полиции. Во время личного досмотра в кармане его одежды был обнаружен и изъят магазин с патронами, предположительно, для малокалиберной винтовки.До прибытия следственно-оперативной группы военнослужащие Росгвардии произвели осмотр места задержания и поиск ножа, который злоумышленник выбросил в момент преследования, а также организовали дальнейшую охрану местасброса орудия преступления.По факту случившегося органами следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».Руководством Росгвардии принято решение о представлении военнослужащих к поощрению за грамотные действия при задержании злоумышленника, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области