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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре задержан мужчина с героином

20 декабря 2018 16:31
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Злоумышленник пояснил полицейским, что хранил наркотик для собственного употребления.
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Самары в ходе проведения оперативного мероприятия «Наблюдение» у дома № 6 по улице Жалнина был задержан нигде не работающий местный житель, 1983 года рождения.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины был обнаружен сверток с героином общей массой 8,30 грамм.

Злоумышленник пояснил полицейским, что хранил наркотик для собственного употребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 


Фото:   пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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