В Самаре задержан мужчина с героином
20 декабря 2018 16:31
144
В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины был обнаружен сверток с героином общей массой 8,30 грамм.
Злоумышленник пояснил полицейским, что хранил наркотик для собственного употребления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
19 декабря 2018 19:50
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Закон
247
18 декабря 2018 20:17
При этом Гуцериев отметил, что гендиректор цирка на проспекте Вернадского никогда не обращался к нему лично. Закон
342
18 декабря 2018 19:29
В результате размещения отходов был перекрыт и загрязнен тяжелыми металлами, нефтепродуктами плодородный слой почвы, причинен вред растительному и животному... Закон
322
18 декабря 2018 16:57
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. Закон
380
18 декабря 2018 16:48
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Закон
278
18 декабря 2018 16:07
В основу нынешних проблем полковника Рабинович легли сложные взаимоотношения двух бизнесменов. Закон
13842
17 декабря 2018 18:26
На протяжении полутора месяцев самарские полицейские не прекращали поиски злоумышленника и его соучастницы. Закон
252
Происшествия
20 декабря 2018 16:31
Злоумышленник пояснил полицейским, что хранил наркотик для собственного употребления. Происшествия
143
20 декабря 2018 13:40
Пенсионерка перебегала дорогу в неположенном месте. Происшествия
128
19 декабря 2018 23:41
Сумма ущерба от налета на один из ломбардов превышает 3 млн рублей. Происшествия
392
Криминал
20 декабря 2018 14:41
В настоящее время все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Криминал
193
20 декабря 2018 11:03
Ранее он уже привлекал внимание полиции. Криминал
177
20 декабря 2018 10:55
Оба преступления были совершены в сумеречное время суток. Криминал
151
Видео
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
177
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1803
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
685
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1074
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
973
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
692
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1189
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1055
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1430
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1819
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1916
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3139
Мероприятия