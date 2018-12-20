В Самаре задержан мужчина с героином

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Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Самары в ходе проведения оперативного мероприятия «Наблюдение» у дома № 6 по улице Жалнина был задержан нигде не работающий местный житель, 1983 года рождения.В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины был обнаружен сверток с героином общей массой 8,30 грамм.Злоумышленник пояснил полицейским, что хранил наркотик для собственного употребления.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области