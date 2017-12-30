В Самаре задержали пьяного водителя с поддельным водительским удостоверением

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Автомобиль экипаж ДПС остановил на 6 просеке в Промышленном районе Самары. Мужчина, управляющий транспортным средством, ехал по дороге, виляя из стороны в сторону. Сотрудники полиции попросили водителя предъявить документы. Водительское удостоверение вызвало сомнение у стражей правопорядка. На законное требование госавтоинспектора о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель, от которого исходил резкий запах алкоголя, ответил отказом. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 34-летний мужчина ранее лишен права управление транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.Изъятое водительское удостоверение сотрудники полиции направили на экспертизу, которая подтвердила, что документ подложный. Из собранных материалов следует, что лишенный прав мужчина нашел объявление «умельцев», специализирующихся на изготовлении водительских удостоверений и купил документ. Их личности сейчас устанавливаются.По статьям «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Использование заведомо подложного документа» возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.