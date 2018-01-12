В Самаре задержали «ночного грабителя»
12 января 2018 15:03
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В ходе оперативных мероприятий у оперативников появились подозрения, что к преступлению может быть причастен самарец, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей. При проверке данная версия нашла свое подтверждение, и мужчина был задержан. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к установлению местонахождения похищенного сотового телефона.
По статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. По данным полиции, предполагаемому злоумышленнику 33 года, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, грабежа, мошенничества и разбойного нападения.
Для того, чтобы не стать жертвой грабителей, необходимо придерживаться следующих правил:
1. По возможности избегать пребывания в малолюдных темных переулках, дворах.
2. Любителям новинок мобильной связи не стоит афишировать наличие у себя дорогих моделей сотовых телефонов в транспорте, на улице и других общественных местах, чтобы не привлекать внимание лиц, занимающихся их хищением.
3. Если у Вас в сумке находятся ценные вещи, лучше добраться до места назначения на автомобиле. Если Вы сами сели за руль, необходимо сразу блокировать двери, так как нередки случаи, когда преступники открывают переднюю пассажирскую дверь и забирают лежащую на сидении сумку еще до того, как водитель успел завести автомобиль.
4. Вход в подъезд и лифт - наиболее потенциально опасные места. Не заходите в подъезд или лифт с незнакомцами, лучше переждать, сделать вид, что замешкались.
Если Вы все-таки стали жертвой грабителя, постараться запомнить как можно больше примет – во что был одет, как выглядел, как разговаривал. После преступления незамедлительно позвоните в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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