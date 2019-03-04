В Самаре задержали нетрезвого водителя

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На ул. Гагарина в Октябрьском районе Самары инспекторы ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль ВАЗ 2112, под управлением водителя 1995 года рождения с признаками алкогольного опьянения. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В ходе установления личности автолюбителя полицейские выяснили, что нарушитель осужден мировым судьей октябрьского судебного района Самары в сентябре 2018 года по ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». По признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.Полицейские напоминают, что с 1 июля 2015 года повторное (в течение года после истечения срока предыдущего наказания) управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования считается уголовным преступлением. Такие водители привлекаются к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и будут наказываться штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. При этом все санкции сопровождаются запретом занимать определенные должности на срок до трех лет, т.е. лишением права управления транспортными средствами на этот срок.