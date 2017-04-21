В Самаре задержали грузовую Газель, в которой везли около 100 кг рыбы без ветеринарных документов

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В связи с Соглашением между Управлением МВД России по Самарской области и Управлением Россельхознадзора по Самарской области инспекторы ДПС сообщили о задержанной машине в Управление Россельхознадзора. Владелец груза пояснил, что рыбу он вез с Московского рынка, она предназначалась для реализации на мини-рынке на улице Антонова-Овсеенко.В результате проведённых мероприятий, по итогам досмотра на месте задержания, главный госинспектор отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области Дмитрий Рекадзе составил акт досмотра и составлен протокол об административном правонарушении по статье "Перевозка сельскохозяйственныхживотных и продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов".Груз был направлен на техническую утилизацию на Дубово-Умётский утилизационный завод, где в присутствии владельца был уничтожен методом переработки на мясокостную муку, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Самарской области.