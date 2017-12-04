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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре задержали двух похитителей канализационных люков

4 декабря 2017 15:43
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Ранее судимые мужчины 1966 и 1986 годов рождения признались стражам правопорядка, что сняли крышки с канализационных колодцев в одном из соседних дворов.
Патрулировавшие город сотрудники Росгвардии задержали ранее судимых мужчин в тот момент, когда они несли в руках крышки от канализационных колодцев.

В Советском районе Самары находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил двух мужчин, несущих какие-то явно очень тяжелые предметы по улице Михаила Сорокина. Подъехав ближе, сотрудники Росгвардии увидели, что в руках у пешеходов находятся канализационные люки.

Ранее судимые мужчины 1966 и 1986 годов рождения признались стражам правопорядка, что сняли крышки с канализационных колодцев в одном из соседних дворов. Патрульные вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им мужчин для дальнейшего разбирательства.

По данным стражей правопорядка, люки принадлежали одной из коммунальных организаций, обслуживающих Самару. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.





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