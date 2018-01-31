В Самаре за вечер горели две иномарки

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Информация о первом пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:08. Сообщалось о возгорании автомобиля марки Mitsubishi на улице Скляренко Октябрьского района. На место пожара выехала команда из 9 огнеборцев. Пожар тушился с использованием двух единиц спецтехники. В 20:18 возгорание было ликвидировано.Второй пожар был зафиксирован в 21:09 на улице Ленинской. Там горел автомобиль Toyota. На это ЧП выезжала команда из 11 огнеборцев на двух спецмашинах. Пожар был потушен в 21:17.Информации о пострадавших нет.Фото: samarskie-voditeli.ru