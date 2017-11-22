В Самаре за неделю из незаконного оборота изъяли 187,85 литров пива
22 ноября 2017 10:51
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Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в рамках осуществляемого контроля за алкогольным рынком Самарской области, за период с 13 по 20 ноября проведено 9 контрольных мероприятий в объектах торговли, расположенных в г.о. Самара: в Промышленном, Октябрьском, Ленинском внутригородских районах.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 14,5 литров лицензируемой алкогольной продукции и 187,85 литров пива.
В отношении правонарушителей возбуждены административные производства.
Также за указанный период проведен мониторинг 20 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 20 объектах торговли, расположенных на территории г.о. Самара, г.о. Похвистнево, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский.
16 ноября министерством по поступившему обращению о незаконной продаже алкогольной продукции, в третий раз проведены совместно с органами внутренних дел контрольные мероприятия в объекте торговли, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 309А (ранее, в данном объекте контрольные мероприятия проводились 3 октября и 2 ноября). В результате, из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 3,5 литра маркируемой алкогольной продукции (водка, коньяк), в отношении физического лица, осуществлявшего деятельность в данном объекте, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.17.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Учитывая неоднократность нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции в данном объекте торговли, находящемся на гостевом маршруте в период проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 г. в Самаре, в настоящее время рассматривается вопрос о применении мер воздействия в отношении нарушителя закона.
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