В Самаре за истекшие сутки зарегистрировано 7 ДТП, в двух из них пострадали дети

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Так, 22 декабря 2016 года в 08:40 на территории Кировского района неустановленный водитель автомобиля следовал по улице Транзитной со стороны улицы Самолетной и совершил наезд на девочку 2002 года рождения, которая переходила проезжую часть без сопровождения взрослых. Пострадавшая получила травмы, с которыми госпитализирована.В 13:50 на территории Октябрьского района водитель 1991 года рождения, управляя автомашиной Lada Kalina, двигался по улице Потапова со стороны улицы Финская и допустил наезд на девочку 2005 года рождения, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. После ДТП пострадавшая также госпитализирована в одно из медицинских учреждений города.По предварительным данным ГИБДД, в действиях пешеходов усматривается нарушение ПДД. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.Госавтоинспекция просит постоянно напоминать своим детям о правилах безопасности при переходе проезжей части и нахождения вблизи её. Пройдите с ребенком весь путь до школы и обратно, при этом ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки – нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, припаркованные автомобили и т.д.на особенности детского мышления: дети пока не умеют предвидеть опасность, как взрослые, они только учатся оценивать скорость движения автомашины при приближении к ним, к тому же из-за своего невысокого роста они бывают малозаметны для водителей. Помните, что дети всегда учатся и подражают взрослым. Воспитывайте у них умение быть внимательными на улице. Берегите и учите детей беречь свою жизнь!сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.