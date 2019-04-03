В Самаре возбуждено уголовное дело по факту травмирования мужчины упавшей с крыши наледью

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По версии следствия, 18 марта 2019 года примерно в 18 часов произошло падение наледи с крыши дома 53 по улице Пугачевский тракт в Куйбышевском районе города Самары на мужчину, 1995 года рождения, причинившее ему повреждения в виде черепно-мозговой травмы, в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши указанного дома сотрудниками ООО «Куйбышевский ПЖРТ», которое осуществляет деятельность по управлению данным многоквартирным домом.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются подозреваемые, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области