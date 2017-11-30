В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка на стройке Он упал в лифтовую шахту с 14 этажа.

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Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).Как сообщалось ранее, 27 ноября примерно в 17 часов 40 минут 17-летний молодой человек находился на объекте застройки дома, расположенной по Пятой просеке в Октябрьском районе города Самары. Указанный строительный участок не был оснащен источником света и ограждениями лифтовых шахт, в результате чего подросток упал в лифтовую шахту с 14 этажа. От полученных травм потерпевший скончался.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.