В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления двух пятилетних девочек

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Утром 28 августа двух малолетних девочек из детского сада, расположенного по улице Мориса Тореза города Самары, доставили в больницу с признаками отравления. В настоящее время одна из девочек находится в реанимации, другая чувствует себя удовлетворительно.По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники детского сада. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.