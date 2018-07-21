В Самаре водителя задержали с фальшивыми правами

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Экипаж дорожно-патрульной службы остановил около одного из домов на проспекте Кирова в Самаре автомобиль отечественного производства. Предъявленное водительское удостоверение вызвало сомнение у полицейских. В ходе дальнейшей проверки по имеющимся учетным базам стражи правопорядка установили, что 36-летний мужчина в мае 2018 года был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительского удостоверения.Изъятый у самарца подозрительный документ сотрудники полиции направили на экспертизу, которая подтвердила, что он поддельный. Из собранных полицейскими материалов следует, что лишенный прав мужчина заказал изготовление водительского удостоверения на чужое имя, но с его фотографией.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.