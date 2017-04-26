В Самаре водитель такси без прав вновь сел за руль пьяным

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Во время несения службы на территории Железнодорожного района областной столицы инспекторы ДПС остановили автомашину «Lada Granta», водитель которой нарушил Правила дорожного движения. Заметив, что от автомобилиста исходит резкий запах алкоголя, полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Результаты экспертизы подтвердили, что молодой человек 1994 года рождения, подрабатывающий в одной из крупных таксомоторных компаний города, действительно сел за руль пьяным.Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в марте текущего года по постановлению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождения медосвидетельствования и лишен права управления транспортным средством на полтора года.В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.