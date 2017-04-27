В Самаре водитель и пассажир Hyundai чудом выжили после столкновения машины со столбом

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Иномарка на высокой скорости двигалась по проспекту Кирова со стороны улицы Стара-Загоры. На пересечении с проспектом Карла Маркса машина выехала на встречку, а после этого, подлетев на препятствии, перевернулась и крышей протаранила опору уличного освещения. Удар пришелся на то место, где сидели водитель и пассажир.Очевидцы перевернули легковушку на колеса и вызвали оперативные службы. В салоне оказались зажаты двое мужчин. Спасатели разрезали покореженный кузов Hyundai и достали пострадавших.С тяжелыми травмами головы молодых людей ( 32 и 34 года) доставили в больницу Середавина. Детали аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.Фото 63.ru