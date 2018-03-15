В Самаре водитель ВАЗ 2114, врезался в авто ГАИ, "стукнул" «Toyota Land Cruiser» и на рельсах столкнулся с двумя трамваями

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Из собранных полицейскими материалов следует, что мужчина 1984 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ 2114» примерно около 15:00 на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе допустил столкновение с автомашиной сотрудников Госавтоинспекции, которая была припаркована. Водитель не подчинился законным требования полицейских остановиться и покинул место происшествия, двигаясь по Заводскому шоссе в направлении улицы 22 Партсъезда.Сотрудники полиции организовали преследование автомашины. В пути движения водитель транспортного средства развернулся и продолжил движение в обратную сторону. На пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе злоумышленник вновь не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный автомобиль «Toyota Land Cruiser».После столкновения, развернувшись, водитель поехал по Заводскому шоссе в направлении улицы 22 Партсъезда.На пересечении Заводского шоссе и Гаражного проезда автовладелец выехал на рельсы, где столкнулся с двумя трамваями.После ДТП автомашина оказалась не на ходу, злоумышленник выбежал из автомашины и попытался скрыться на территории ближайших строений, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.От прохождения медицинского свидетельствования водитель транспортного средства отказался.Ни в одном из трех ДТП никто не пострадал. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области