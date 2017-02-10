В Самаре водитель «Toyota Camry», нарушивший ПДД, предъявил инспектору ДПС поддельные права

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Сотрудники полиции усомнились в подлинности предъявленного автовладельцем водительского удостоверения. Стражи правопорядка изъяли документ и направили его на экспертизу. Подозрения госавтоинспекторов подтвердились.В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства изготовлении и получения фальшивых водительских прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.