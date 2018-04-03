В Самаре водитель «Datsun on-Do» сбил на переходе 12-летнюю девочку

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Одно ДТП произошло днем в Самаре. В 14:30 мужчина 1977 года рождения, управляя автомашиной «Datsun on-Do», выезжал с прилагающей территории. По предварительной информации полицейских,у дома №19 по улице Земеца, водитель допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, девочка 2005 года рождения была госпитализирована.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области