Я нашел ошибку
Главные новости: 
Открыта регистрация на Тотальный диктант - 2018.
СОУНБ приглашает самарцев принять участие в «Тотальном диктанте»
Тольяттинская «Лада» покинула состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дмитрий Шляхтин не исключает, что контракт с генеральным директором ХК "Лада" Владимиром Вдовиным продлен не будет
Для перевозки болельщиков в дни проведения матчей понадобится 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев.
В Самару должны приехать порядка 150 тысяч туристов во время ЧМ-2018
В ЦИК заметили, что за дествующего президента проголосовало рекордное число избирателей — более 55 млн. Всего в голосовании приняли участие 73 млн 629 тыс. человек или 67,54% избирателей.
Памфилова вручила победившему на выборах Путину удостоверение президента и поздравила его с «убедительной чистой победой»
Лишь после многочисленных жалоб родственников убитого дело все-таки возбудили.
В Рощинском убили и сожгли 20-летнего контрактника, возбуждено уголовное дело
Глава Самары на оперативном совещании 2 апреля раскритиковала работу властей Кировского, Промышленного и Советского районов города.
Елена Лапушкина наутро после метели: «Ни дворников, ни техники, никакую работу не видела!»
Для начала депутаты предлагают ввести предельный возраст для общественного транспорта Московской области. А затем это ограничение можно будет распространить и на регионы РФ.
Депутаты предлагают ввести для автобусов предельный возраст
В общекомандном зачете Самарская область заняла 2 место.
На первенстве России по настольному теннису самарские спортсмены завоевали медали
сегодня  Вторник, 3 апреля, 18:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/04:
USD 57.28
0.02
EUR 70.6
0.04
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре водитель «Datsun on-Do» сбил на переходе 12-летнюю девочку

3 апреля 2018 15:47
339
Она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.
02 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП. При этом 16 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадал один несовершеннолетний. Погибло двое человек. По вине нетрезвых водителей аварии не совершены.

Одно ДТП произошло днем в Самаре. В 14:30 мужчина 1977 года рождения, управляя  автомашиной «Datsun on-Do», выезжал с прилагающей территории. По предварительной информации полицейских,у дома №19 по улице Земеца, водитель допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, девочка 2005 года рождения была госпитализирована.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.



Фото:    пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
3 апреля 2018  17:14
Лишь после многочисленных жалоб родственников убитого дело все-таки возбудили.
В Рощинском убили и сожгли 20-летнего контрактника, возбуждено уголовное дело
 Лишь после многочисленных жалоб родственников убитого дело все-таки возбудили. Закон
92
2 апреля 2018  17:17
Через Интерпол направлено больше ста запросов в страны, где могут находиться офшоры владельцев «Суммы».
МВД и ФСБ полгода прослушивали телефоны братьев Магомедовых и отслеживали их интернет-переписк
Через Интерпол направлено больше ста запросов в страны, где могут находиться офшоры владельцев «Суммы».  Закон
214
2 апреля 2018  16:52
Впоследствии часть своей добычи он сдал в разные ломбарды и комиссионные магазины города, а остальное отдал одному из своих приятелей.
В Самаре осужден молодой человек, укравший 10 мобильных телефонов из салона сотовой связи
 Впоследствии часть своей добычи он сдал в разные ломбарды и комиссионные магазины областного центра, а остальное отдал одному из своих приятелей.  Закон
219
2 апреля 2018  16:31
В совершении преступления подозреваются трое мужчин среднего роста, крепкого телосложения.
Тольяттинские полицейские разыскивают злоумышленников, похитивших имущество в торговой точке на сумму более 2 миллионов рублей
В совершении преступления подозреваются трое мужчин среднего роста, крепкого телосложения.   Закон
297
30 марта 2018  18:30
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в федеральный суд Центрального района города Тольятти для рассмотрения по существу.
Сотрудница администрации Тольятти пойдет под суд за получение взятки
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет... Закон
265
30 марта 2018  16:33
По материалам прокурорской проверки в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела.
В Сызрани мужчина зарегистрировал шесть мигрантов в развалившемся доме
По материалам прокурорской проверки в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела.   Закон
224
30 марта 2018  15:38
С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Самарец лишился свободы на 7 лет за убийство собутыльника
С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.   Закон
219
Весь список
Происшествия
3 апреля 2018  16:15
Угонщиком оказался ранее не судимый, молодой человек 1993 года рождения.
В Самаре молодой человек угнал иномарку стоимостью 2,5 млн рублей
Угонщиком оказался ранее не судимый, молодой человек 1993 года рождения.  Происшествия
108
3 апреля 2018  15:57
Пострадал водитель автомашины «Mazda CX-5», 25-летний мужчина получил травму головы.
Ночью в Тольятти на Автозаводском шоссе водитель «Subaru Forester» нарушил ПДД и столкнулся с «Mazda CX-5»
Пострадал водитель автомашины «Mazda CX-5», 25-летний мужчина получил травму головы.   Происшествия
101
3 апреля 2018  15:47
Она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.
В Самаре водитель «Datsun on-Do» сбил на переходе 12-летнюю девочку
Она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.   Происшествия
329
Весь список
Криминал
3 апреля 2018  13:40
В кафе Жигулевска молодой человек обокрал знакомую
В кафе Жигулевска молодой человек обокрал знакомую
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
128
3 апреля 2018  13:08
Самарец убил сожительницу и позвонил в полицию Инцидент произошел в доме на улице Стара-Загора.
Самарец убил сожительницу и позвонил в полицию
Инцидент произошел в доме на улице Стара-Загора. Криминал
168
3 апреля 2018  10:28
Жители Самары подозреваются в попытке украсть металлические ограждения
Жители Самары подозреваются в попытке украсть металлические ограждения
Патрулировавший улицы областного центра экипаж вневедомственной охраны задержал мужчин. Криминал
171
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1437
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
846
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
765
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1645
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
951
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1050
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1639
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
986
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4277
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2424
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2902
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2786
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на выставку «Кухня» - история создания одной книги
В Самаре под руководством ГУ МЧС пройдет командно-штабное учение по обеспечению пожарной безопасности
В Доме офицеров пройдет гала-концерт областного фестиваля «Веснушка – 2018»
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

На Московском шоссе в Самаре опять возникла большая пробка

865

На оперативном совещании Дмитрий Азаров раскритиковал минтранс за Московское шоссе

737

Запущен автобус по маршруту «Жилой район «ЭкоГрад Волгарь» — Площадь Революции»

491
за неделю

Строительство крематория планируется на территории Волжского района

1478

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1357

В Самаре проходят акции памяти жертв трагедии в Кемерово

1348
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда