В Самаре водитель, лишенный прав, вновь сел за руль пьяным

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Стражи правопорядка установили, что в ноябре минувшего года по решению мирового судьи данный гражданин уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, при этом он был подвергнут штрафу и лишен права управления транспортным средством на полтора года.По статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь молодому человеку может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.