В Самаре водитель, лишенный прав, вновь сел пьяным за руль

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Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее он был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождение медосвидетельствования и лишен права управления транспортным средством.По статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.