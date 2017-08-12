В Самаре водитель, лишенный прав, вновь сел пьяным за руль
12 августа 2017 17:52
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Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее он был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождение медосвидетельствования и лишен права управления транспортным средством.
По статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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