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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре водитель, лишенный прав, вновь сел пьяным за руль

12 августа 2017 17:52
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Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Во время несения службы на улице Нагорной в Кировском районе Самары инспекторы ДПС остановили за нарушение ПДД ВАЗ-2114 под управлением 41-летнего жителя поселка Октябрьский. При составлении протокола полицейские заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что автомобилист действительно сел за руль пьяным.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее он был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождение медосвидетельствования и лишен права управления транспортным средством.

По статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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