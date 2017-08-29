В Самаре во время уличной драки 45-летний мужчина пырнул ножом в живот молодого человека

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Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что молодому человеку 1989 года рождения злоумышленник нанес ножевое ранение в живот, после чего скрылся. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. В ходе работы стражи правопорядка опросили свидетелей и очевидцев конфликта, выяснили приметы злоумышленника и направление, в котором он убежал.В результате проведения комплекса оперативных мероприятий 45-летний мужчина был задержан. Как установили правоохранители, он ранее уже привлекался к уголовной ответственности.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается,сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.